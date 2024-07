Schianto tra scooter, anche Alessandro non ce l’ha fatta: Rotondi piange un’altra vittima

ROTONDI – Il bilancio di una notte di sangue sulle strade al confine tra la provincia di Avellino e Benevento si fa ancora più drammatico. Dopo il sedicenne Vincenzo Gallo, deceduto sul colpo, anche il secondo sedicenne di Rotondi gravemente ferito nell’impatto tra due scooter a Montesarchio non ce l’ha fatta. Il cuore di Alessandro, così si chiamava il giovane, ha smesso di battere nella mattinata, nonostante i medici del San Pio abbiano sottoposto lo stesso ad un delicatissimo intervento e cercato di salvare il giovane. Due vittime in una mattinata terribile per tutta la Valle Caudina. La ricostruzione del sinistro mortale e dell’impatto con l’altro motoveicolo coinvolto è al vaglio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento. Le indagini saranno coordinate dalla Procura di Benevento. Questo ora è il momento del dolore per tutta la comunità Caudina.