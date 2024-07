MONTESARCHIO- Un risveglio tragico per Rotondi. La comunità caudina piange la morte di un sedicenne, deceduto in un tragico incidente avvenuto durante la notte a Montesarchio. Vincenzo, questo il nome della giovanissima vita spezzata dall’impatto dello scooter su cui viaggiava insieme al suo coetaneo e concittadino Alessandro, ha perso la vita sul colpo. Gravissime le ferite riportate, per il personale del 118 intervenuto sul posto non è stato possibile fare altro che constatare il decesso del giovane, molto conosciuto per la sua vitalità nel comune caudino. Gravissimo anche l’amico. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri, che dovranno ricostruire la causa dell’impatto. Tutta la Valle Caudina e” sotto choc per la notizia.