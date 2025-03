Schianto mortale, la Procura dispone l’autopsia: indagini per omicidio stradale

BAIANO- Ci sarà l’esame autoptico sulla salma di Helena Filiseanu, la sessantenne di origine romene deceduta nell’impatto tra la sua vettura e quella condotta da un uomo del Baianese lungo la Ss7bis sul territorio di Baiano. Il pm della Procura della Repubblica di Avellino Antonella Salvatore, che coordina gli accertamenti eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Baiano, ha disposto nella mattinata di oggi il conferimento dell’esame medico legale per l’accertamento necroscopico sulla salma della donna, mamma di cinque figli e residente ad Avella. Il pm ha anche iscritto nel registro degli indagati (un atto di garanzia per consentire anche alla parte la possibilità di partecipare ad un accertamento irripetibile). L’ ipotesi provvisoriamente contestata a suo carico è quella di omicidio stradale. L’incarico medico legale sarà conferito nella mattinata di oggi al coroner Giovanni Zotti, che molto probabilmente già nel pomeriggio eseguirà l’ accertamento sulla salma della sessantenne, traslata presso l’ obitorio del Moscati di Avellino, dove è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Intanto proseguono le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Baiano per accertare la dinamica del sinistro mortale. Proprio dalla Procura è arrivata la convalida del sequestro dei due veicoli coinvolti nel sinistro stradale mortale.