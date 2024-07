Schianto in scooter, domani i funerali di Vincenzo e Alessandro: lutto cittadino a Rotondi

Lutto cittadino a Rotondi nel giorno dei funerali dei due giovani Vincenzo Gallo e Alessandro Mazzariello, vittima di un incidente in scooter. Il rito funebre si terrà domani alle ore 19:00 sul sagrato della chiesa. Considerato il grande afflusso di persone previsto, Don Giancarlo D’Ambrosio ha infatti disposto di organizzare all’esterno il rito funebre. La cerimonia religiosa sarà presieduta dall’arcivescovo di Benevento, monsignor Felice Accrocca.

Tutta la comunità rotondese è ancora scossa e commossa dalla prematura perdita dei due giovani, proprio per questo il commissario prefettizio, la Dott.ssa Elisabetta De Felice, in segno di cordoglio per la prematura e tragica scomparsa, ha proclamato il lutto cittadino invitando anche scuole, cittadini, titolari di attività commerciali, organizzazioni politiche, sociali e produttive e le Associazioni Sportive a esprimere la loro partecipazione al lutto mediante la sospensione delle attività in segno di raccoglimento e rispetto durante i funerali dei due giovani rotondesi dalle ore 19:00 del 16 luglio 2024 e sino al termine della cerimonia funebre.