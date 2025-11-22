Schiacciato dal carico che trasportava: inchiesta sulla morte del cinquantunenne Marian

ATRIPALDA – Sara’ un’ inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere a far luce sulla tragica fine del cinquantunenne autista rimasto schiacciato dal carico che stava trasportando. La salma di Marian Marin Broasca, 51enne di nazionalità rumena, da anni residente in Irpinia, che viveva con la moglie e i suoi due bambini ad Atripalda e’ stata trasferita in ospedale in attesa che la Procura conferisca l’incarico medico legale per l’autopsia. Marian era alla guida di un mezzo che trasportava grossi blocchi di cemento sulla Sp 335 a Marcianise. Molto probabile che ci sara’ anche un accertamento tecnico sui mezzi, per verificare le circostanze per cui il carico è sbalzato dal vano contenitore alla cabina del mezzo e ha cagionato la morte di Marian, che e’ schiacciato dai blocchi di cemento. Ad occuparsi delle indagini sono gli agenti della polizia municipale di Marcianise. I caschi bianchi hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente e sottoposto a sequestro il mezzo coinvolti.