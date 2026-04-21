Scegliamo Monteforte, De Sapio: “L’esperienza politica non si improvvisa”

Riportiamo di seguito la nota stampa di “Scegliamo Monteforte”, a nome della capogruppo Rosa De Sapio:

In merito alle recenti polemiche sollevate, appare necessario ristabilire un quadro di chiarezza e riportare il dibattito politico su un piano di serietà e responsabilità.

Il tentativo di costruire un caso attorno a una nota del gruppo consiliare ScegliAMO e alla presenza istituzionale in occasione dell’apertura di un cantiere strategico per la viabilità cittadina rappresenta un segnale preoccupante.

Il cantiere di via Rivarano è un’opera fondamentale per il territorio, che meriterebbe attenzione e collaborazione, non strumentalizzazioni.

L’esperienza politica non si improvvisa e non si esercita attraverso polemiche sterili, ma si costruisce nel tempo, con competenza e presenza concreta sul territorio. In questo senso, è utile ricordare che il ruolo dell’opposizione non si esaurisce nella sola funzione di controllo e supervisione, ma richiede anche la capacità di leggere con onestà e responsabilità i dati e i numeri che emergono dal confronto democratico.

I numeri, infatti, parlano chiaro: per la lista Scegliamo Monteforte 2440 voti complessivi di elettori che hanno espresso una scelta precisa. In un contesto demografico diverso, come quello dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, gli equilibri consiliari sarebbero stati profondamente differenti.

Alla luce di ciò, appare evidente come, in attesa dell’esito del ricorso al TAR, vi sia chi preferisce proseguire una campagna elettorale permanente piuttosto che esercitare con serietà e rispetto il proprio ruolo istituzionale.

Esiste però un limite che non può essere superato: quello del rispetto. Rispetto che deve essere rivolto non solo ai propri sostenitori, ma all’intera comunità.

Chi ambisce a ricoprire il ruolo di sindaco ha il dovere, prima di ogni altra cosa, di dimostrare rispetto, equilibrio e senso delle istituzioni.

Infine, è doveroso ribadire una posizione chiara: non si appartiene a logiche di opportunismo politico. Non si sale su “carri” altrui. Per la storia della sottoscritta rappresenta una triplice offesa politica. Il percorso politico e personale si costruisce con coerenza, autonomia e responsabilità. Nel tempo.