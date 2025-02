Scappa dalla Comunità, sedicenne finisce nel carcere minorile

I Carabinieri della Stazione di Avellino, nella tarda serata di giovedì, hanno dato

esecuzione ad una ordinanza di sostituzione della misura cautelare del collocamento

in comunità con la custodia in Istituto Penitenziario Minorile, emessa dal Giudice per

le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta di questa

Procura della Repubblica, nei confronti di un 1benne avellinese.

Il minore, che risultava gravemente indiziato del reato di furto aggravato continuato

nel capoluogo irpino, a seguito delle attività di indagini avviate nello scorso mese di

ottobre 2024, dai militari della Compagnia di Avellino, era infatti stato collocato in

comunità con O.C.C. Gip del Tribunale per i minorenni di Napoli.

Il predetto però si era allontanato arbitrariamente. Di qui la richiesta di sostituzione

della misura. Al termine delle operazioni di rito, è stato tradotto presso l’Istituto Penitenziario Minorile di Nisida.