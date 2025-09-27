Scandone, presentato il roster 2025/2026 al Carcere Borbonico

Una serata di sport, emozioni e identità biancoverde. Nella cornice del Carcere Borbonico di Avellino, gremita in ogni ordine di posto, si è tenuta la presentazione ufficiale del roster della Scandone Avellino che affronterà il campionato di Serie B Interregionale 2025/2026.

A fare gli onori di casa è stato Giuseppe Limongiello, CMO di Magma Sports, main sponsor della squadra, che ha sottolineato l’orgoglio di legare il nome dell’azienda a quello della Scandone: “Non è soltanto una squadra di basket, ma un simbolo che unisce generazioni e racconta storie di sacrificio, entusiasmo e orgoglio irpino”.

Alla cerimonia è intervenuto anche il sub Commissario del Comune di Avellino, dott. Padovano, che ha portato i saluti dell’amministrazione, garantendo l’impegno delle istituzioni a favore dello sport e delle strutture sportive cittadine.

Successivamente ha preso la parola il Presidente della Scandone, Marco Trasente, che ha ribadito il legame con la famiglia Sole e con lo sponsor Magma: “Sarà una stagione impegnativa. Noi dirigenti saremo i primi a dare il massimo, seguiti dai ragazzi in campo. La Scandone merita serietà e dedizione”. Trasente ha inoltre ricordato la figura del dott. Mastroianni, storica bandiera della società, ospite d’onore dell’evento, che con emozione ha salutato il pubblico: “Mi sento onorato di essere qui dove ho vissuto momenti importanti della mia carriera. Forza Scandone!”.

Il momento più atteso è stato la presentazione ufficiale del nuovo roster 2025/2026, accolta da un lungo applauso dei tifosi presenti. La serata è proseguita con la svelatura della nuova divisa ufficiale, accompagnata da un video emozionale che ha raccontato la storia e l’identità biancoverde.

Spazio poi agli interventi di Sabino Sole, direttore marketing di Magma, e Antonio Mandino, direttore commerciale, che hanno sottolineato il valore umano e territoriale della partnership con la Scandone: “La stima e l’amicizia reciproca sono la base di un lavoro che guarda al futuro, con l’obiettivo di crescere insieme e regalare soddisfazioni alla città e alla squadra”.

A chiudere la serata, nuovamente il Presidente Trasente, che ha ricordato l’importanza del progetto Scandone e ha rilanciato la proposta di una Fondazione che si occuperà del tessuto sociale della comunità irpina, il cui progetto sarà svelato nei prossimi giorni: “Non è solo un progetto sportivo ma soprattutto sociale. Coinvolgiamo oltre 150 famiglie attraverso il settore giovanile e gli junior club, collaborando con le realtà della provincia. Con la Fondazione Scandone vogliamo dare ulteriore continuità, coinvolgendo tutto il tessuto sociale avellinese in un percorso di crescita e valori”.

L’appuntamento ora è sul parquet: stasera la Scandone Avellino farà il suo debutto, al Del Mauro alle ore 20:30 contro Viterbo, nel nuovo campionato di B Interregionale, con l’entusiasmo e l’energia di una piazza che continua a credere nel Lupo Felice, il suo simbolo sportivo.