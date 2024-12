Scandone in visita al reparto pediatrico del Moscati, Trasente: “Piccoli gesti per regalare un sorriso ai nostri piccoli pazienti”

La Scandone Avellino questa mattina, rappresentata dal presidente Marco Trasente e dai cestisti Tommaso Pichi e Andrea Iannicelli, si è recata in visita al reparto pediatrico dell’azienda ospedaliera “G. Moscati” di Avellino.

In collaborazione con l’azienda “Polilop”, ha omaggiato il reparto con una targa da parete per rendere l’accesso dei bambini, in questi ambienti, carico di stupore e colore.

La Scandone intende ringraziare tutti gli operatori del settore che assistono i piccoli in questi momenti di difficoltà. Queste le parole del presidente Trasente visibilmente emozionato dopo l’incontro della mattinata: “Oggi sono venuto qui in ospedale in veste di presidente della Scandone, ma non posso dimenticare che, qualche mese fa, sono stato qui come padre e ho vissuto un’esperienza che ha segnato profondamente me e la mia famiglia. Ringrazio il primario e tutto il suo staff per l’immenso lavoro svolto. Ho avuto modo di testare in prima persona il servizio scuola del reparto e l’intrattenimento dell’area play ground. Sono state giornate piene ed interminabili per la mia famiglia, per questo abbiamo pensato a dei doni che potessero ingannare un po’ il tempo, colorare i volti di questi bambini e regalare loro un sorriso. Auguro a tutti i piccoli pazienti una pronta guarigione in modo da trascorrere le feste nelle proprie case, circondati dall’amore

della propria famiglia”.