Basket Scandone Scandone, ecco il play Trapani 11 Gennaio 2021

La Felice Scandone annuncia l’ingaggio del playmaker italiano Fabrizio Trapani. Classe 1998, di 173 cm per 70 kg, il giovane, nativo di Pontecagnano, ha mosso i suoi primi passi in Campania, fra le fila di Battipaglia, Agropoli e Bellizzi, con cui, nel corso della stagione 2018/2019 ha esordito in Serie C Gold, mettendo a segno in 28 presenze una media di 11.4 punti a partita. Lo scorso anno, a Civitanova Marche, l’esordio in Serie B, nel girone C: per lui 23 presenze, con una media di 18.6 minuti, 5.7 punti, 2.6 rimbalzi, 1.4 assist e 5 di valutazione. Quest’anno, dapprima accasatosi a Sant’Antimo, nel nostro stesso girone, ha poi rescisso, ed è pronto ad offrire il suo contributo alla causa biancoverde.