Scandone Avellino, vittoria al fotofinish contro Corato. Domenica lo scontro diretto con Bari

La Scandone Avellino, sconfiggendo al Del Mauro il Basket Corato con il punteggio di 72-66, mantiene la testa della classifica e sale a quota 34 punti.

E’ stata una gara in cui gli irpini hanno dovuto sudare sette camicie per spuntarla. Sanfilippo ne ha approfittato per dare minutaggio a chi ha giocato di meno e ha dosato le sue rotazioni in vista anche dello scontro diretto di domenica contro Bari. Turno di riposo a Pichi, chiamato agli straordinari nell’ultimo periodo e con degli acciacchi da valutare, ancora indisponibile, invece, D’Offizi che sta recuperando dall’infortunio.

Buone le indicazioni da tutti gli elementi del roster biancoverde: Iacorossi su tutti che ha chiuso la gara con 9 punti e ben 8 rimbalzi conquistati.

Mvp della gara certamente il capitano Trapani: 22 punti per lui, 5 rimbalzi, 9 assist e 31 di

valutazione.

Quintetto inedito per i lupi con Trapani, Soliani, Stentardo, Iacorossi e Stefanini. E’ proprio il centro romano il protagonista nonché autentico dominatore del pitturato nei minuti iniziali della gara con ben 6 punti di fila, che costringono subito coach Gattone al primo time out dell’incontro. Corato, con il capitano Mariani e Giovinazzo, firmano un mini parziale di 6-0 che fa andare su tutte le furie

Sanfilippo. Ora sono i lupi a dover rincorrere, ma le troppe concessioni in difesa non sono un buon segnale. I liberi di Trapani e il canestro sulla sirena di Soliani fissano il risultato dopo dieci minuti sul 19-22.

Ritorno in campo con Corato che sembra avere più energie. Giovinazzo è una spina nel fianco per la difesa avellinese. La Scandone attacca male il ferro, oltre a perdere diverse palle in attacco. Si segna poco, con diversi errori su entrambi i lati del campo. I padroni di casa provano a riorganizzarsi e si rifanno sotto con Jaskus e Iacorossi. E’ capitan Trapani a suonare la carica; ora è solo un possesso a dividere le due squadre. Primi punti in casacca biancoverde anche per Stentardo. Stefanini si accende sul finire del quarto e la Scandone ritorna a condurre la gara, approfittando di un momento di black out degli ospiti.

Si va all’intervallo lungo sul punteggio di 34-30.

Al ritorno in campo le due palle perse in casa Avellino segnano la nuova parità firmata da Mariani.

Corato riesce a portarsi nuovamente avanti trascinata dal suo capitano e Sanfilippo è costretto ad un time out obbligato. Trapani da tre ridesta i lupi che con Stefanini ritornano a condurre la gara.

Corato non molla e resta attaccata alla gara. Il terzo periodo si chiude con gli ospiti avanti 51-55 grazie ad un canestro di Capodevilla sulla sirena.

Ultimo quarto con la Scandone chiamata a rincorrere nuovamente gli avversari. Mariani trasforma in oro tutto quello che tocca. Al 35’ regna il più totale equilibrio con le squadre che si equivalgono.

Trapani e Soliani mettono a segno due triple importanti per gli irpini. Ma è sempre il solito Mariani a tenere a galla i suoi. Il finale è punto a punto ma è Cantone a piazzare le due giocate decisive per la Scandone che vince la sua diciassettesima partita di questa regular season.

72-66 il risultato finale.

Queste le dichiarazioni di coach Sanfilippo al termine della gara: “Corato ha giocato tutto l’anno questa pallacanestro arrembante, è una squadra di talento che punta sui giovani e da sempre riesce a portare a casa ottimi risultati anche nel settore giovanile. Noi abbiamo affrontato il match con meno tensione emotiva e mentale ma ci portiamo a casa questa vittoria. Abbiamo fatto riposare Pichi e Jaskus e abbiamo vinto nonostante le difficoltà di organico con rotazioni ridotte. Ora recuperiamo le energie per Bari che sarà uno scontro diretto importante”.

Parziali: 19-22; 15-8; 17-25;21-11

Tabellino

Avellino. Cantone 7, Zanini 4, Iannicelli , Trapani 22 , Soliani 9, Stefanini 14 , Pichi , Stentardo 4, Iacorossi 9, Jaskus 3 Coach: Sanfilippo

Corato. Giovinazzo 11, Zustovich, Cabodevilla 6, Lomello 7, Bavaro, Mariani 20,Petrovic 5, Diaz, Nonkovic 15, Capasso, Neri, Quattara 2

Coach:Gattone