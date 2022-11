Scandalo alloggiopoli, la sentenza di primo grado: due assoluzioni e una condanna

Caso alloggiopoli al Comune di Avellino, arrivata la sentenza di primo grado. Assolti i dipendenti comunali Domenico Piano e Paolo Pedicini, condannato invece Francesco Vivolo.

I due funzionari di Palazzo di Città sono stati assolti con formula piena in quanto il fatto non sussiste: l’accusa nei loro confronti era di corruzione in quanto, stando all’ipotesi accusatoria, dietro soldi, avrebbero consegnato le case comunali a persone non aventi diritti. Per loro il pm aveva chiesto sei anni e sei mesi di reclusione. I due sono difesi dagli avvocati Giovanni Bove e Maria Rusolo.