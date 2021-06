Provincia Savignano Irpino tra i paesi più sostenibili d’Italia 24 Giugno 2021

In via di ripresa dopo la pandemia, è significativo l’evento che andiamo a presentare a Savignano Irpino, in occasione dell’inclusione di questo Comune nell’elenco dei Paesi più Sostenibili d’Italia – esordisce il Presidente Nazionale, Pino Vitale – un’opportunità per un territorio delle aree interne dell’Irpinia che, in linea con gli obiettivi sostenibili dell’Agenda 2030, vuole rafforzare un percorso di sviluppo sostenibile, valorizzando sia l’ecosistema esistente sia le progettualità in corso.

Dopo un percorso di valutazione durato circa un semestre, Savignano Irpino viene inserito nell’elenco dell’Associazione Nazionale “I Paesi più Sostenibili d’Italia”, con l’obiettivo di dare alla Pubblica Amministrazione un supporto al raggiungimento dell’Obiettivo 11 dell’Agenda 2030, ovvero rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, ma non solo.

«È una grande opportunità per i piccoli comuni, come il nostro – afferma il Sindaco Dott. Cav. Fabio La Marra Scarpone – per essere parte di un sistema di promozione non solo legato al tema della cultura e della valorizzazione del patrimonio, ma anche di promozione e valorizzazione delle scelte di sviluppo della comunità di Savignano Irpino e dell’ambiente costruito. Insieme all’Associazione il Comune pone il primo tassello per un percorso di rafforzamento degli elementi sostenibili, quali il sistema di illuminazione a led, la presenza punti di carica per i veicoli elettrici, le aree di verde attrezzato, percorsi pedonali naturali tutti elementi che contribuiscono a rendere la città più vivibile ma, soprattutto, ad orientare lo sviluppo futuro».

Il giorno 26 giugno alle ore 16,30, presso l’Auditorium Comuni d’Europa di Savignano Irpino, si terrà una tavola rotonda sul tema: “L’impatto del turismo sostenibile nelle aree interne”.

L’evento vedrà la partecipazione del Presidente Nazionale Pino Vitale, della dott.ssa Annarita De Feo, Presidente del Comitato Scientifico, il Sindaco di Savignano dott. Della Marra, del dott. Antonio Caggiano, giornalista Rai News 24, della dott.ssa Concetta Caterino ufficio SIAT, del prof. Marco De Prospo, Dirigente dell’IC “ Don Milani”. Concluderà l’incontro l’On. Maurizio Petracca, Vice presidente Commissione Agricoltura Regione Campania.

Come ogni paese nell’elenco, all’ingresso di Savignano Irpino sarà posizionata cartellonistica stradale con la scritta “ Paese Sostenibile” ed ai vari ingressi le opportune indicazioni stradali.