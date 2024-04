Savignano Irpino, Costituita la prima Comunità Energetica Rinnovabile in Provincia di Avellino

La costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) di Savignano Irpino rappresenta un passo avanti significativo verso un futuro energetico più sostenibile e indipendente per il territorio. Un modello di sviluppo locale basato sulla condivisione dell’energia.

Il commento di Fabio Della Marra, Sindaco di Savignano Irpino: “Siamo felici di aver attivato questo primo progetto di comunità nella provincia di Avellino. La dimostrazione di come la collaborazione tra pubblico, privato e cittadini possa portare a benefici concreti per il territorio”.

La CER è frutto di un lavoro sinergico tra l’Amministrazione Comunale, la startup innovativa KOALA e la cittadinanza. Partito ad inizio del 2023, ha previsto oltre un anno di incontri, analisi e progettazione partecipata al fine di garantire la creazione di un modello su misura per le esigenze di Savignano Irpino. Con l’avvento del decreto attuativo di gennaio 2024 e delle piattaforme GSE, uscite l’8 aprile, il progetto potrà finalmente attivarsi.

La CER si propone di:

• Decentralizzare la produzione di energia favorendo l’autoconsumo da fonti rinnovabili

• Ridurre i costi energetici per cittadini e imprese (20-40% per i consumatori)

• Promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio

• Aumentare l’indipendenza energetica locale

Ad oggi sono oltre 80 le adesioni raccolte, con tante nuove richieste già pervenute.

La Comunità potrà beneficiare di un contributo a fondo perduto del 40% da parte del GSE per la realizzazione di impianti di produzione da fonte rinnovabile. Le risorse ad oggi individuate sono rappresentate dal fotovoltaico e dall’eolico.

Grazie al supporto della Regione Campania, la partecipazione alla CER è gratuita per tutti i cittadini e

le imprese di Savignano Irpino, anche per coloro che decideranno di aderire in futuro. Il modello di distribuzione degli incentivi sarà democratico ed inclusivo, così da permettere una reale ed attiva partecipazione di tutti i cittadini interessati. Come osservato da Emmanuele Petruzziello, CEO di Koala: “La CER di Savignano Irpino è un modello di sviluppo replicabile che può ispirare altri comuni. Crediamo fortemente nella condivisione dell’energia come strumento in grado di migliorare la qualità della vita delle persone, costituendo un volano di sviluppo locale concreto”.