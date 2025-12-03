Santuario e Funicolare chiusi, il Prefetto: “Non avventuratevi a piedi”

Il Santuario di Montevergine resta chiuso, così come la Funicolare, a causa della frana che da giorni interessa il versante della montagna. La situazione è complessa e il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, invita con fermezza cittadini e pellegrini a non avventurarsi lungo i percorsi che portano al Santuario: «È inopportuno, oltre che pericoloso, mettersi in cammino a piedi lungo la strada o i sentieri», ha dichiarato.

Intanto la Provincia, insieme alla Protezione Civile regionale, ha avviato gli interventi di messa in sicurezza con l’obiettivo di ripristinare almeno una carreggiata della strada. «Speriamo che per Natale si possa riaprire, anche solo a senso unico alternato, per consentire un minimo di ripresa della vita ordinaria», ha spiegato il Prefetto, ricordando però che i lavori devono procedere «nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza».

Con il Santuario chiuso, inevitabilmente resta ferma anche la Funicolare. La riattivazione sarà possibile solo quando il complesso religioso potrà tornare accessibile. «Immagino che i mezzi pesanti non potranno comunque transitare, ma nel periodo natalizio non c’è una grande affluenza di pullman», ha aggiunto Riflesso.