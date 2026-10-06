Santo Stefano del Sole, confermato per il secondo anno di seguito il Bonus Scuola Media

SANTO STEFANO DEL SOLE – L’istruzione e il futuro dei più giovani tornano al centro dell’agenda politica e sociale di Santo Stefano del Sole. Per il secondo anno consecutivo, l’Amministrazione comunale ha confermato l’attivazione del Bonus Scuola Media, un pacchetto di interventi mirati a sostenere le famiglie e a valorizzare la comunità scolastica locale in vista dell’anno scolastico 2026/2027.

La misura, pensata come un tassello fondamentale nella strategia di contrasto allo spopolamento che colpisce le aree interne, unisce il sostegno economico immediato alla qualificazione dei servizi educativi ed extrascolastici.

A chi è rivolto e come funziona

Il contributo è destinato a tutte le famiglie, sia residenti che non residenti, che hanno scelto di iscrivere i propri figli alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (la scuola media) di Santo Stefano del Sole per l’anno scolastico 2026/2027.

Un aiuto concreto che punta a sgravare i bilanci familiari dalle spese iniziali più pesanti. Il bonus, infatti, può essere impiegato per l’acquisto di libri di testo, materiale didattico (cancelleria, zaini e strumenti di supporto allo studio) e per la copertura dei servizi scolastici essenziali, come il trasporto o la refezione.

Tra i principali punti di forza dell’iniziativa vi è la totale cumulabilità: il contributo comunale non è alternativo ad altre agevolazioni o borse di studio, ma si somma a esse, offrendo un supporto ancora più forte ai nuclei familiari.

Un’offerta integrata: attività ricreative ed extrascolastiche

L’impegno del Comune non si esaurisce tra i banchi di scuola. La misura prevede infatti la conferma di un contributo economico di 300,00 euro per ciascun alunno, finalizzato alla fruizione di attività ricreative, post-didattiche e di formazione extrascolastica. Tali attività potranno essere erogate direttamente dall’Amministrazione comunale in stretta cooperazione con gli Enti del Terzo Settore, garantendo così un’offerta formativa di alto livello e una rete di supporto pomeridiana stabile per le famiglie.

Come fare domanda

Per accedere ai benefici economici, le famiglie interessate dovranno presentare apposita domanda agli uffici comunali contestualmente all’apertura del bando ufficiale, allegando la documentazione che attesta l’avvenuta iscrizione per l’anno scolastico 2026/2027.

“Sostenere e valorizzare le attività educative e ricreative rivolte ai minori significa investire direttamente sulla coesione sociale e sul futuro della nostra comunità”, sottolinea il sindaco Gerardo SANTOLI. Scegliere Santo Stefano del Sole per la crescita e la formazione dei propri figli vuol dire puntare su un territorio che sa accogliere, offrire servizi di qualità e scommettere con coraggio sulle nuove generazioni.