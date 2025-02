Santo Stefano del Sole: bonus scuola per gli iscritti alla “prima media”

Incentivo finalizzato a sostenere le famiglie e per contrastare lo spopolamento scolastico.

Il contributo verrà corrisposto a tutte le famiglie che per l’anno scolastico 2025/2026 iscriveranno i propri figli alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ( prima media) di Santo Stefano del Sole.

Per accedere al bonus è necessario presentare la domanda al comune e dimostrare che lo studente sia iscritto alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ( prima media) anno soclastico 2025/2026.

Il beneficio potrà essere utilizzato per acquisto di libri di testo, altro materiale didattico e per servizi scolastici per l’anno scolastico 2025-2026.

Il bonus è cumulabile con eventuali altre agevolazioni a cui la famiglia ha diritto o accesso.