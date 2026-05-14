Santo Stefano del Sole, anziana truffata: malfattori via con soldi e oro

SANTO STEFANO DEL SOLE- Ancora un’anziana truffata con la tecnica del finto incidente e dell’arresto di un familiare. I truffatori sono entrati in azione questa volta a Santo Stefano Del Sole, dove ad una ottantenne sono stati sottratti in modo fraudolento soldi e preziosi. La vittima avrebbe infatti consegnato oro e una somma di alcune migliaia di euro al finto carabiniere per ottenere la liberazione del figljo. Troppo tardi quando si e’ accorta di essere caduta in una trappola. Sulla truffa sono scattate le indagini dei militari della Compagnia di Solofra.