Sant’Antonio Abate: a Grottaminarda la tradizionale Benedizione degli Animali

Domenica 18 gennaio, alle ore 12:00, sul Sagrato della Chiesa di Santa Maria Maggiore, avrà luogo una nuova edizione della tradizionale Benedizione degli Animali, celebrata in occasione della festività di Sant’Antonio Abate, da sempre riconosciuto come protettore degli animali.
L’iniziativa, molto cara alla comunità locale, rappresenta un momento di condivisione e spiritualità, rivolto a tutti coloro che vivono quotidianamente accanto ai propri animali domestici, per affidare a una benedizione un messaggio di attenzione, tutela e affetto.
Un appuntamento che rinnova il legame tra tradizione religiosa e sensibilità verso il mondo animale.
La cittadinanza è invitata a partecipare nel rispetto del significato e del valore dell’evento.