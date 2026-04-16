Sant’Angelo dei Lombardi, un convegno per riflettere sul tema della pace

A Sant’Angelo del Lombardi un momento di riflessione sul tema della pace promosso dal Circolo Acli Millennium, dalle Acli irpine e dalla Conferenza Episcopale Italiana con la presentazione della Nota pastorale “Educare a una pace disarmata e disarmante. Il convegno si è tenuto presso il centro sociale Don Bruno Mariani”.

Sono intervenuti:

Alessandro Varallo – Presidente Circolo ACLI Millennium

Rosa Anna Maria Repole – Sindaca di Sant’Angelo dei Lombardi

Alfredo Cucciniello – Presidente ACLI Avellino Aps

Don Bruno Bignami – Direttore Ufficio nazionale della CEl per i problemi sociali e il lavoro

Maurizio D’Ago – Presidente regionale ACLI della Campania

Mons. Pasquale Cascio – Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia

Pierangelo Milesi – Vice presidente nazionale delle ACLI e responsabile Area