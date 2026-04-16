Sant’Angelo dei Lombardi, un convegno per riflettere sul tema della pace

A Sant’Angelo del Lombardi un momento di riflessione sul tema della pace promosso dal Circolo Acli Millennium, dalle Acli irpine e dalla Conferenza Episcopale Italiana con la presentazione della Nota pastorale “Educare a una pace disarmata e disarmante. Il convegno si è tenuto presso il centro sociale Don Bruno Mariani”.
Sono intervenuti:
Alessandro Varallo – Presidente Circolo ACLI Millennium
Rosa Anna Maria Repole – Sindaca di Sant’Angelo dei Lombardi
Alfredo Cucciniello – Presidente ACLI Avellino Aps
Don Bruno Bignami – Direttore Ufficio nazionale della CEl per i problemi sociali e il lavoro
Maurizio D’Ago – Presidente regionale ACLI della Campania
Mons. Pasquale Cascio – Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia
Pierangelo Milesi – Vice presidente nazionale delle ACLI e responsabile Area