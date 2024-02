Sant’Angelo dei Lombardi, sequestro di droga presso la casa di reclusione

Ancora una brillante operazione di servizio dei baschi azzurri in servizio presso la Casa di Reclusione permette il sequestro di 300 grammi di hashish e 10 gr. di Cocaina.

Verso le ore 20.00 di giovedì 22 febbraio l’attenta sorveglianza dell’operatore nella Sala Regia intercettata visivamente sui monitor un involucro che lanciato dall’esterno cadeva nell’intercinta senza oltrepassare il muro.

Dopo poco un individuo scavalcava la recinzione ,ripeteva il lancio e l’involucro ricadeva all’interno dell’istituto in una zona dove con le luci del giorno altri detenuti lo avrebbero raccolto per fare entrare così illecitamente la droga in riferimento all’interno del Penitenziario.

L’OSAPP, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, esprime il proprio compiacimento alla Polizia Penitenziaria della Casa di Reclusione che negli ultimi tempi con grande professionalità hanno garantito la legalità interrompendo traffici con l’esterno, provvedendo al sequestro di decine e decine di cellulari ed un ingente quantitativo di droga di vario genere.