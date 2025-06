Sant’Angelo dei Lombardi e Calciano, verso il gemellaggio nel segno di San Guglielmo

Il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi ed il Comune di Calciano, in provincia di Matera, assumono l’impegno a sigliareun gemellaggio. Ad accomunarli è la figura di San Guglielmo da Vercelli. Oggi il sindaco del Comune di Calciano, Giuseppe Arturo De Filippo, sarà in Alta Irpinia accolto dal sindaco Rosanna Repole e dai consiglieri comunali. Insieme parteciperanno, tra l’altro, alla cerimonia nell’Abbazia del Goleto. Dalle ore 18:00 la messa nel complesso religioso e la processione in contrada San Guglielmo. Il santo, fondatore dell’Abbazia a Sant’Angelo dei Lombardi, costruì l’eremo di S. Maria del Cognato a Calciano e qui condusse vita eremitica. “L’Alta Irpinia, Sant’Angelo dei Lombardi, il Parco regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane e Calciano – dichiara il sindaco di Sant’Angelo, Rosanna Repole – hanno caratteristiche comuni. Il gemellaggio tra i due Comuni, che verrà siglato ad inizio settembre, nascerà nel segno di San Guglielmo e potrà offrire occasioni di reciproca conoscenza, scambio e prospettive nell’ambito del turismo religioso”.