Sant’Angelo dei Lombardi, convegno sul restauro strutturale e consegna del Premio Giuffrè

Il 23 maggio a partire dalle ore 14.00 in cattedrale e poi dalle 15.00 presso il Centro Sociale “Don Bruno Mariani” si terrà un convegno di studi sui temi del restauro strutturale, al quale parteciperanno eminenti studiosi del settore.

L’iniziativa culturale è promossa dall’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, unitamente alla locale Amministrazione comunale ed alcuni studiosi del settore, riguardante i temi del restauro strutturale degli edifici in muratura storici, siano essi adibiti a luoghi di culto o meno.

In tale ottica l’importanza del progetto strutturale, sviluppato a seguito degli eventi sismici del 1980 dal prof. ing. Antonino Giuffrè proprio per la Cattedrale di Sant’Angelo dei Lombardi, è ben nota anche al di fuori del perimetro meramente tecnico degli addetti ai lavori. Le innovazioni nello studio delle murature storiche in area sismica, messe a punto in quell’occasione da Giuffrè, cambiarono, anche a livello internazionale, le modalità dell’approccio culturale ai temi del restauro strutturale.

Di conseguenza, in quegli anni, la Cattedrale, è stata oggetto di un cantiere sperimentale, ancor oggi oggetto di analisi e valutazioni da parte di studiosi, con valenza anche sovranazionale. È con tale consapevolezza e con lo scopo di promuovere lo studio di quanto già fatto, nonché valorizzarne le attività, sia di ricerca che applicative, in essere sui temi del restauro strutturale, che il comitato promotore ha deciso di assegnare il 1° Premio nazionale Giuffrè – Cattedrale di Sant’Angelo dei Lombardi da destinarsi, con cadenza biennale, a personalità scientifico-tecniche che non solo hanno interpretato validamente l’approccio culturale di Giuffrè, ma che ne hanno anche ampliato le metodologie analitico-cantieristiche. Il comitato promotore ha quindi formato un’idonea giuria, composta da personalità del settore, tra le quali vi è la prof.ssa. Renata Picone dell’Università Federico II di Napoli, nonché presidente nazionale della S.I.R.A. (società italiana restauro architettonico), la prof.ssa Elisabetta Pallottino dell’Università di Roma, nonché presidente nazionale dell’arco (associazione recupero del costruito), il prof. ing. Antonio Borri, già presidente nazionale del centro studi Sisto Mastrodicasa, l’ing. Vincenzo Calvanese responsabile dell’Ufficio Tecnico del Parco archeologico di Pompei.

A seguito delle attività istruttorie della giuria, è stata valutata come idonea la candidatura del prof. ing. Sergio Lagomarsino dell’Università di Genova, quale insigne studioso di livello internazionale dell’analisi delle murature storiche in fase sismica. È prevista anche l’assegnazione di un premio “Giuffrè – Cattedrale Sant’Angelo dei Lombardi” ad una

giovane professionalità del settore. Con tali fini s’è individuata la candidatura dell’ing. Giovanna Longobardi, alla quale verrà conferito il primo premio di categoria.