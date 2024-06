A Sant’Angelo dei Lombardi Cittadinanza onoraria per la Guardia di Finanza

Il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, in occasione delle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell’Istituzione della Guardia di Finanza, intende riconoscere l’impegno e la vicinanza delle Fiamme Gialle al territorio dell’Alta Irpinia.

Nel pomeriggio di martedì 4 giugno, alle ore 18:00 presso il Centro sociale “Don Bruno Mariani” di Sant’Angelo dei Lombardi, ci sarà una seduta straordinaria del Consiglio comunale per la consegna della Cittadinanza onoraria alla Guardia di Finanza.

“Sarà soprattutto un’occasione per ripercorrere decenni di lavoro di donne e uomini sul territorio, si pensi al terremoto e al dopo-terremoto – dichiara il sindaco Rosanna Repole – Ma pensiamo anche al recente potenziamento della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi, sita non casualmente alla via Fiamme Gialle, con la nascita della sezione di Soccorso Alpino.

Il Soccorso Alpino, a pochi mesi dall’inaugurazione della sede di Sant’Angelo, già consegna quotidianamente i risultati di un grande lavoro in buona parte del Sud Italia. Il legame tra Guardia di Finanza e Territorio è sempre stato caratterizzato da solidità e professionalità. Mi piace però sottolineare anche l’umanità con la quale i militari si sono rapportati alla popolazione. E crediamo – conclude il sindaco di Sant’Angelo – che questi sentimenti siano stati reciproci”.