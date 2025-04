Sant’Angelo dei Lombardi, anziana cade in un pozzo e muore

Nel tardo pomeriggio di ieri, 5 aprile 2025, intorno alle ore 18:50, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono stati allertati a seguito di una richiesta di soccorso per un’anziana caduta in un pozzo profondo circa 7-8 metri, situato all’interno della sua proprietà in Contrada San Pietro, nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi.

La Sala Operativa ha immediatamente inviato sul posto le squadre dei distaccamenti di Lioni e Montella. Giunti sul luogo, i Vigili del Fuoco hanno proceduto al recupero del corpo della donna, un’ottantenne purtroppo già priva di vita.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia di Stato, i Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi e i volontari delle Misericordie di Montella e Sant’Angelo.