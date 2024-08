Sant’Andrea di Conza, 12esima edizione della Festa del Libro: presenti Veltroni, Impastato, Gratteri e Marone

A Sant’Andrea di Conza torna la Festa del Libro, dodicesima edizione. Il 21 e 22 agosto 2024 reading, presentazioni di libri, autori, musicisti tra i vicoli, enogastronomia nel centro storico. Nell’evento di punta dell’estate santandreana, la prima giornata vedrà la presenza di Walter Veltroni che racconterà la sua già prolifica attività letteraria.

Alle 21.15 in Largo Abbruzzese “Viaggio con Veltroni scrittore: da Buonvino a La Condanna”, colloquio con Erberto Petoia. Prima di lui, ore 20.15 e nella stessa location, arriverà da Cinisi Giovanni Impastato che presenterà il volume “Mio fratello, tutta una vita con Peppino”, intervista a cura di Rossella Strianese. E alle 19.00, in Largo Seminario, il magistrato e scrittore Nicola Gratteri sarà intervistato da Elisa Forte sul libro “Il Grifone”. E siamo ancora al 21 agosto, dove la giornata partirà in mattinata con il lancio della candidatura di Sant’Andrea di Conza a Capitale italiana della Cultura 2027.

“E’ un periodo incredibile per la nostra comunità– dichiara il sindaco Pompeo D’Angola -.Dopo l’annuncio della candidatura stiamo ricevendo il sostegno di tutte le amministrazioni della zona e anche da fuori provincia. E’ un segnale di coesione importante e si può davvero lavorare insieme per dare visibilità e appeal a Sant’Andrea e all’intera area. Sulla Festa del Libro che dire? I nomi degli autori presenti non hanno bisogno di presentazioni e ancora una volta stiamo lavorando per offrire alle migliaia di visitatori un centro storico suggestivo e accogliente. Sant’Andrea resta palcoscenico dell’Alta Irpinia, lo dimostra la straordinaria risposta del pubblico agli eventi teatrali della prima metà di agosto, con Alessio Boni, Marcello Prayer e Sabina Guzzanti”.

Dopo l’informale cerimonia per la candidatura a Capitale italiana della Cultura 2027, il 21 agosto gli eventi inizieranno alle 17.00 nel centro storico con lo spettacolo di Melissa Di Genova, “Che fine hanno fatto i bambini?”: appuntamento per piccoli e grandi in Largo Abbruzzese. A seguire la presentazione del volume “Italiapartheid – Stranieri nella Penisola del razzismo” con l’autore Leonardo Palmisano. Modera Giulio D’Andrea. In tarda serata, il centro storico continuerà a vivere con i musicisti tra i vicoli. Quest’anno, in diversi angoli, ci saranno Caterina D’Amore, Luigi Capone, Igina Gala, Rocco Melillo, Giuseppina Rubino. Diversi gli stand enogastronomici dei produttori locali e spazio, come da tradizione, anche per i sapori dal mondo del centro Sai-Msna di Sant’Andrea di Conza. La manifestazione è promossa dall’Amministrazione comunale con il sostegno della Regione Campania e delle associazioni locali.

Il 22 agosto si inizia alle 18.00 con il consolidato appuntamento del salotto letterario, in modalità Book Speed Date. Moderati da Paolo Farina, ci saranno Isabel Cardellicchio, Vera Mocella, Stefania Zarra e Carmine Ziccardi. Tutto in Largo Abbruzzese come le presentazioni successive. Ed allora Stefano Maiolica con “Il sole in valigia”, intervistato da Antonio Scolamiero alle ore 18.45; Carmine Pinto con “Il brigante e il generale”, presentato da Salvatore Biazzo alle ore 19.30; Andrea Covotta, intervistato da Franco Genzale, con “Politica e pensiero – Storie e personaggi dei partiti del Novecento” alle ore 20.15.

Alle 21:00 si proseguirà con il reading e l’ironia di Lorenzo Marone “Generazione X – Monologo semiserio di un cinquantenne impreparato”. E dopo le esibizioni dei musicisti nel centro storico, conclusione come l’anno scorso con il dj set di Vinyl Gianpy.