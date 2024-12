Santa Paolina, i bambini addobbano l’albero di Natale in piazza IV Novembre

Questa mattina, l’atmosfera natalizia ha invaso Piazza IV Novembre a Santa Paolina, dove i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, insieme ai loro insegnanti, hanno partecipato con gioia all’addobbo dell’albero di Natale. Un momento speciale che ha visto anche la presenza del sindaco, Rino Ricciardelli, che ha accompagnato i piccoli nelle fasi di decorazione, rendendo l’evento ancora più significativo.

I bambini, armati di creatività e entusiasmo, hanno decorato l’albero con palline colorate e altri ornamenti, trasformando la piazza in un angolo di festa. Il sindaco Ricciardelli, visibilmente emozionato, ha espresso il suo apprezzamento per il coinvolgimento della scuola e della comunità in questo momento di condivisione.

“Per la prima volta si svolge un’iniziativa del genere – afferma il sindaco Ricciardelli – tutto questo ha reso tangibile lo spirito di comunità e la voglia di festeggiare insieme, creando una calda atmosfera natalizia che accompagnerà il paese durante le festività. Un bel gesto che, oltre a decorare il paese, ha anche avvicinato ancora di più le generazioni, con i bambini al centro di un evento che resterà nel cuore di tutti” – conclude Ricciardelli.