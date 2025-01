Santa Paolina commemora il Giorno della Memoria con la proiezione di Jojo Rabbit

In occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Santa Paolina ha organizzato un evento commemorativo per lunedì 27 gennaio 2025. Alle ore 17:30, presso la Sala Ex Cinema, sarà proiettato il film Jojo Rabbit, una pellicola che, con il suo mix di satira e dramma, affronta temi importanti legati alla Seconda Guerra Mondiale e alla persecuzione degli ebrei.

L’evento sarà aperto con i saluti del Sindaco di Santa Paolina, Rino Ricciardelli, che sottolineerà l’importanza di ricordare gli orrori del passato per evitare che simili tragedie si ripetano. La proiezione sarà poi introdotta da Oronzo Martella, consigliere comunale, che offrirà uno spunto di riflessione sul significato del Giorno della Memoria e sul messaggio del film.