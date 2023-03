Sannio: denunce, patenti ritirate, contravvenzioni per violazioni codice della strada

Vasta e diversificata l’operazione di perlustrazione e controllo del territorio condotta nella serata di ieri dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio, su disposizione del Comando Provinciale di Benevento, finalizzata principalmente al contrasto dei reati di tipo predatorio, spaccio e detenzione di sostanza stupefacente, nonché al controllo della circolazione stradale.

Il servizio, svolto per massimizzare l’attività preventiva e repressiva, ha interessato tanto le vie cittadine quanto le aree rurali delle varie contrade dei comuni di Montesarchio, Arpaia, Moiano, Airola, San Leucio del Sannio, Ceppaloni, Foglianise e Sant’Agata de Goti.

Impiegati 14 equipaggi automontati con 28 militari dipendenti dalla Compagnia; controllate in totale 72 persone di interesse operativo e veicoli, effettuate 11 perquisizioni, elevate 8 contravvenzioni al Codice della Strada e sequestrati 2 veicoli, uno perché guidato da soggetto che aveva assunto poco prima sostante stupefacenti ed un altro mezzo in quanto utilizzato per trasportare rifiuti illeciti.

Un’operazione che contribuisce ad innalzare il senso di sicurezza e fiducia nelle Istituzioni da parte della cittadinanza.

Nel corso delle attività sono stati deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento 8 persone, tutte da considerarsi presunti innocenti sino a sentenza definitiva.

Nel dettaglio:

– ad Arpaia (BN), un 49enne di Airola (BN), per essersi messo alla guida di un veicolo dopo aver assunto sostanze stupefacenti, causando così un sinistro stradale;

– ad Airola (BN), un 51enne del posto, di origine rumene, poiché aveva falsamente denunciato prelievi di contante da parte di terzi dal proprio conto corrente con la carta di credito in suo possesso;

– a Forchia (BN), un 22enne di Paolisi (BN), per aver effettuato indebite operazioni bancarie su un conto corrente intestato ad un 45enne della provincia di Salerno utilizzando i dati della carta di debito di quest’ultimo;

– a Dugenta (BN), un 52enne del posto per aver percepito il reddito di cittadinanza dal mese di Febbraio del 2022 a Marzo del 2023 senza averne titolo;

– a Ceppaloni (BN), un 38enne originario di San Leucio del Sannio, per aver trasportato rifiuti speciali senza la necessaria autorizzazione;

– a San Leucio del Sannio (BN), un 47enne ed un 28enne, entrambi del posto, poiché trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, “hashish” e denaro contante;

– a Foglianise (BN), un 42enne ed un 30enne, poiché arrecavano disturbo alle persone mediante diffusione di musica ad alto volume senza la preventiva autorizzazione;

– a Sant’Agata de Goti (BN), un 54enne titolare di porto d’armi, per aver detenuto illegalmente munizionamento in numero superiore a quello consentito.

Inoltre sono state segnalate alla locale Prefettura per uso di sostanze stupefacenti 5 persone trovate in possesso, per uso personale di droghe di vario tipo, quale marijuana, eroina, cocaina e hashish.