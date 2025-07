Sanità, ufficiali le nuove nomine. Resta il giallo all’Asl di Caserta

La Regione Campania ha ufficializzato le nomine dei nuovi vertici della sanità pubblica, pubblicando sul BURC i provvedimenti per l’avvicendamento dei direttori generali. Due le nomine che interessano direttamente l’Irpinia: Germano Perito guiderà l’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, mentre Maria Concetta Conte assumerà la direzione generale dell’Asl di Avellino.

I due nuovi manager potranno entrare ufficialmente in carica entro il 9 agosto, data fissata per il subentro operativo. Non tutti i tasselli, però, sono andati al loro posto. Nell’elenco dei provvedimenti pubblicati manca il nome del nuovo direttore generale dell’Asl di Caserta. A lungo si era parlato del trasferimento dell’attuale manager dell’Asl di Avellino, Mario Ferrante, verso la guida della struttura casertana. Ma la sua nomina è saltata, lasciando spazio a una nuova ipotesi: Antonio Limone, già direttore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Anche in questo caso, però, il provvedimento non è stato pubblicato, alimentando un vero e proprio giallo.

Nel frattempo, buone notizie per la sanità irpina sul fronte delle risorse: 220 milioni di euro sono stati destinati all’Irpinia per assunzioni.