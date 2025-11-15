Sanità, dopo il TAR Cerrato: “Svolta decisiva per Campania e Irpinia”

La decisione del Tar della Campania segna un passaggio importante per il futuro della sanità regionale e riapre il confronto tra governo nazionale e istituzioni locali. In questo quadro si inserisce la posizione di Antonello Cerrato, A Testa Alta. “Come volevasi dimostrare. Il Tar della Campania ha diffidato il ministero della Salute a far uscire immediatamente la Campania dal piano di rientro. La prova di ciò che diciamo da tempo, la prova della rivoluzione compiuta in questi anni. Una rivoluzione a cui siamo chiamati a dare continuità negli anni a venire. La prova definitiva e scontata del cinismo di questa destra e di questo governo, che ha pensato di ricattare i cittadini campani, di negare loro un diritto sacrosanto costruito negli anni con enormi sacrifici. Vince la verità, vince la Campania di De Luca e del centrosinistra. Perde il governo, perde Giorgia Meloni, perde Cirielli. L’uscita dal piano di rientro consentirà al prossimo governo regionale guidato da Roberto Fico di investire, di assumere, di programmare. Una svolta decisiva per la Campania e per l’Irpinia, una svolta che sapremo alimentare con competenza, impegno ed ostinazione” – afferma Antonello Cerrato, A Testa Alta.