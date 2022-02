Sanificazione straordinaria: a Montemiletto scuole chiuse sabato 19 febbraio

Si riporta la seguente comunicazione dell’amministrazione comunale di Montemiletto.

A seguito di una riunione del C.O.C., con ordinanza del Sindaco, è stata disposta la CHIUSURA di tutti i Plessi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, degli Uffici di Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Montemiletto nonché del micronido consortile per il giorno 19.02.2022, al fine di procedere alla sanificazione ambientale straordinaria dei locali scolastici, per garantire la massima sicurezza degli ambienti, nel contrasto della diffusione del virus COVID-19.

Nonostante l’Istituzione scolastica provveda ogni giorno alle attività di igienizzazione e di sanificazione ambientale, si è ritenuto opportuno programmare una sanificazione straordinaria, tenuto conto che attualmente sul territorio comunale vi è stato un incremento di cittadini positivi al COVID-19 anche in età scolare.

L’intervento programmato dall’Amministrazione comunale si colloca nell’ambito delle iniziative a tutela della salute degli studenti e dell’intera comunità scolastica come azione di prevenzione rafforzativa delle misure atte a contrastare la diffusione del Covid-19, per mantenere alta l’attenzione su un’emergenza sanitaria tutt’altro che superata, ma anche come motivo ulteriore per riflettere sulle reali priorità che in una fase come questa vanno assicurate per garantire la didattica in presenza in sicurezza, evitando scelte, attività e servizi che, seppur importanti per evitare disagi, sarebbero e potrebbero rivelarsi, purtroppo, causa di ulteriori occasioni di contagio.

L’Amministrazione Comunale rimane attenta e scrupolosa nel vigilare e intraprendere ogni iniziativa valida a supporto della Scuola e a tutela della salute dei cittadini.