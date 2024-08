San Sossio Baronia: truffa su pacchetto vacanze, denunciate quattro persone

A San Sossio Baronia, i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino hanno denunciato quattro persone, due della provincia di Napoli e due siciliani, accusate di truffa e sostituzione di persona in concorso. I responsabili sono stati identificati dopo che una vittima ha scoperto di essere stata ingannata nell’acquisto di un pacchetto vacanze fasullo. Le indagini hanno portato alla denuncia dei quattro individui coinvolti.

La disavventura è capitata ad un quarantenne della Baronia, che, dopo aver visto un annuncio sul web, con foto e descrizione minuziosa, di un pacchetto vacanza in Grecia per una settimana ad un prezzo concorrenziale, è stato truffato di euro 1.500,00, il prezzo richiesto per la caparra.

Il malcapitato, dopo aver contattato il numero di telefono riportato sull’annuncio e aver ottenuto tutte le informazioni richieste, ha effettuato il bonifico sull’IBAN indicato, ma quando ha contattato l’albergo per conferma della prenotazione ha scoperto l’imbroglio: nessuna prenotazione a suo nome anzi l’albergatore ha parlato di altre persone incappate nello stesso raggiro. Da qui la decisione di rivolgersi ai Carabinieri. L’attività investigativa e gli elementi acquisiti hanno permesso ai militari di individuare, seguendo il flusso di denaro, rapidamente i presunti autori del raggiro e verificare che sono state truffate almeno altre nove persone con le stesse modalità. I presunti autori sono allo stato indagati e pertanto innocenti fino a sentenza definitiva