San Pio, un ringraziamento speciale alla manager Maria Morgante

I genitori di un piccolo paziente hanno scritto una lettera di ringraziamento al Direttore Generale Maria Morgante per le cure tempestive e l’assistenza ricevute durante la sua degenza, presso l’AORN San Pio di Benevento.

“Caro Direttore, in una tranquilla giornata primaverile in un paesino del Sannio, nostro figlio adolescente è caduto dalla bicicletta. La ferita è apparsa in un primo momento lieve, ma presentava varie escoriazioni sul capo. Abbiamo deciso,quindi, di rivolgerci alle cure del Pronto Soccorso dell’AORN San Pio di Benevento. Giunti in ospedale nostro figlio è stato sottoposto a vari esami medici. Al Pronto Soccorso è stata riscontrata una pericolosa emorragia e tutto lo staff medico ha agito con molta velocità e determinazione. L’azione sinergica di tutti i medici dell’AORN San Pio di Benevento ha salvato la vita a nostro figlio. Un vivo ringraziamento va a tutto il personale medico, sanitario ed infermieristico, delle Unità Operative Complesse: Medicina d’Urgenza -PS Anestesia e Rianimazione, Chirurgia d’Urgenza e urgenze differibili ed in particolare al dottor Vincenzo Boniello Direttore UOC Neurorianimazione, che gli hanno salvato la vita.

Nostro figlio ha subito un delicato intervento chirurgico è stato stabilizzato e poi trasportato in elisoccorso, in un’altra struttura specializzata della Campania.

Oggi nostro figlio sta bene ed ed abbiamo deciso di ringraziare il Direttore Generale Maria Morgante ed i medici dell’AORN SAN Pio: il riconoscimento precoce e l’avvio delle terapie, ad opera di medici competenti e qualificati, è stato fondamentale per salvare la vita a nostro figlio. Ogni medico, infermiere e operatore ha dimostrato professionalità, competenza e soprattutto gentilezza. La loro pazienza e dedizione ha reso ogni momento meno difficile”.

“L’AORN San Pio è una struttura ospedaliera in cui competenze scientifiche e tecnologiche , etica , sensibilità umana, sono caratteristiche fondamentali per garantire cure eccellenti all’intera comunità. Ringrazio i medici ed il personale sanitario: ognuno di loro svolge il compito che gli è stato affidato con grande scrupolo, professionalità e spirito di abnegazione ,che consentono risultati importanti ed efficacia delle cure” – afferma il Direttore Generale Maria Morgante