Cronaca San Martino Valle Caudina, sequestro di lacci in acciaio per cattura cinghiali: s’indaga 30 Gennaio 2021

San Martino Valle Caudina, sequestro di lacci in acciaio per cattura cinghiali: s’indaga. In azione i carabinieri della Stazione Forestale di Cervinara, nell’ambito di servizi di perlustrazione mirati al contrasto del bracconaggio.

I lacci a cappio in acciaio, quattro, ancorati ad alberi di quercia, sono stati ritrovati in una località montana di San Martino. Si tratta di strumenti vietati dalle legge. Sono in corso le indagini per capire chi li abbia messi.