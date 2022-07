San Martino Valle Caudina, in possesso di coltello, ascia e due martelli: 50enne denunciato. Nell’ambito di servizi mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati predatori i militari della stazione di San Martino hanno intimato l’“Alt” ad un veicolo sospetto con a bordo un 50enne di Summonte.

L’uomo, alla specifica richiesta da parte degli operanti, non ha fornito alcuna valida giustificazione circa la sua presenza in quel comune.

All’esito di perquisizione personale e veicolare, il 50enne è stato trovato in possesso di un coltello a scatto, un’ascia e due martelli di cui non è stato in grado di giustificare il porto.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il 50enne deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per “Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere”. L’uomo è stato inoltre proposto per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.