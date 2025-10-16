San Martino Valle Caudina, Polizia locale sequestra autocarro con rifiuti speciali pericolosi

Ancora un importante intervento della Polizia Locale di San Martino Valle Caudina nell’ambito delle attività di contrasto al trasporto e all’abbandono illecito di rifiuti.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno intercettato un autocarro che trasportava materiali di risulta edili, plastica, ferro, vernici e guaine bituminose, senza alcuna autorizzazione al trasporto di rifiuti.

Dagli accertamenti è emerso che il carico proveniva da lavori di ristrutturazione eseguiti in un comune limitrofo e che il trasporto avveniva in violazione delle disposizioni contenute nel Decreto “Terra dei Fuochi” e della normativa ambientale di riferimento.

La mancanza di tracciabilità dei rifiuti e l’assenza di qualsiasi autorizzazione al trasporto faceva inoltre presumere che gli stessi fossero destinati all’abbandono in zone non monitorate, con gravi rischi per l’ambiente e la salute pubblica.

Il veicolo è stato immediatamente sottoposto a sequestro, mentre tre persone sono state segnalate alla Procura della Repubblica di Avellino per gestione illecita di rifiuti.

L’operazione si inserisce nel più ampio piano di controllo disposto dal Comando di Polizia Locale per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del territorio, volto a contrastare ogni forma di smaltimento abusivo di materiali potenzialmente dannosi per la salute pubblica e per l’ecosistema.