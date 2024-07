San Martino Valle Caudina ospita “Liminaria MMXXIV” per il decennale della fondazione

Dal 9 al 14 luglio 2024, il Comune di San Martino Valle Caudina accoglie le attività del festival “Liminaria MMXXIV”, un progetto culturale che celebra il decennale del suo lavoro di ricerca legato alla rigenerazione delle aree rurali dell’Appennino centro-meridionale attraverso le pratiche artistiche e le tecnoculture. L’evento, che fa tappa anche in altri tre centri campani, a Montesarchio Castelpoto e Somma Vesuviana, prevede un ricco programma di talk, workshop, residenze artistiche, mostre e performance live.

Venerdì 12 luglio, alle 17:00, verrà inaugurata l’installazione “Cave Aquam” in Piazza Girolamo del Balzo, seguita da una sessione radio live condotta da Felice Cimatti e una conversazione con l’artista Teresa Antignani nei Giardini del Palazzo Ducale. La giornata si concluderà con la proiezione del film “Arancia Bruciata” e una performance sonora di Giuseppe Cordaro.

Sabato 13 luglio, alle 11:00, verrà inaugurato il progetto espositivo “Dust of Days” di Giovanni Ambrosio presso la sede di Sinistra Italiana.

Domenica 14 luglio alle ore 12:00, presso il Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino a Montesarchio, si inaugureranno le installazioni “DIS_turbation” di Francisca Rocha Goncalves e “Caudinae Nugellae / Dopo il Diluvio” di Annalisa Cervone e Joe Sannicandro, che hanno raccolto immagini e suoni del centro storico di San Martino Valle Caudina, come materiali della loro installazione fotografica e sonora. Sarà il sindaco Pasquale Pisano a tenere a battesimo la mostra.

Nella stessa giornata, che segnerà la conclusione del festival, San Martino ospiterà gli eventi finali della rassegna presso i Giardini del Palazzo Ducale: alle 17:30, la presentazione dei lavori delle residenze artistiche svolte nei giorni precedenti tra Valle Caudina, Parco Nazionale del Vesuvio e Parco Archeologico dei Campi Flegrei: “Echoes of Valle Caudina” di Alexander Pug Williams, seguita da “NYMPHI NYKTOS” di Petra Kaps e “In Limina Orbis” di Emanuele Errante. Alle 19:45, la live performance “Assenti assenti” di Giovanni Ambrosio, Christian Taranto e Antonio Marano. Alle 20:30, verrà presentata la campagna crowdfunding per il film “Me ne vado e divento papa” di Antonello Carbone. La serata si concluderà con la live performance “Fantasmatiche posture” di Renato Grieco e Vera Borghini alle 21:00, e la performance di Tommaso Nudo alle 21:45.

Liminaria MMXXIV, organizzato da Interzona APS e patrocinato dal Comune di San Martino Valle Caudina, è un progetto culturale che si propone di valorizzare le risorse locali e coinvolgere attivamente la comunità, stimolando la co-creazione di futuri sostenibili attraverso le pratiche artistiche nello spazio pubblico. Nel corso degli anni, il progetto ha attraversato diversi territori dell’Appennino centro-meridionale, iniziando dal Fortore beneventano per approdare poi in Valle Caudina, in Molise, in Cilento, in Sicilia e quest’anno anche a Castelpoto e a Somma Vesuviana.