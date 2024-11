San Martino Valle Caudina, notte di fuoco nel deposito di un’azienda di traslochi

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto alle ore 22:10 del 4 novembre nel comune di San Martino Valle Caudina, sulla Strada Statale 7, nota come via Appia, per fronteggiare un incendio di vaste proporzioni che ha interessato il deposito di un’azienda di traslochi di circa 800 metri quadrati.

La sala operativa del Comando di Avellino ha prontamente inviato una squadra supportata da un’autobotte e dal carro autorespiratori. In supporto, sono giunti ulteriori rinforzi dal vicino Comando di Benevento, con una squadra del Distaccamento di Bonea, un’altra squadra dalla sede centrale e due autobotti aggiuntive. Dal Comando di Caserta è stata inviata un’ulteriore autobotte.

Le operazioni di spegnimento, lunghe e complesse a causa dell’intensità delle fiamme che hanno avvolto l’intera struttura, si sono protratte fino alla mattina del 5 novembre, quando è stato necessario l’intervento di un mezzo di movimento terra proveniente dal Comando di Avellino per completare la messa in sicurezza dell’area.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina, che hanno effettuato i rilievi di competenza. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte.