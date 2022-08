San Martino Valle Caudina: da Gianni Raviele ad oggi, i 50 anni della Pro Loco. Sarà inaugurata questa sera, presso il villino Del Balzo, la mostra dedicata ai 50 anni della Proloco. Un viaggio attraverso i ricordi e le tante attività di questa associazione che si è fatta apprezzare per il forte dinamismo messo in campo in questi lunghi anni.

Un viaggio che inizia doverosamente con il compianto Gianni Raviele che, nel 1972, diede vita a questa realtà culturale che ancora oggi si ritaglia uno spazio importante in Valle Caudina e non solo. La mostra, curata da Gianfranco Marchese con i soci della Proloco, resterà aperta fino all’apertura dell’anno scolastico per consentire agli alunni di visitarla.

Prima del taglio del nastro una breve presentazione, alle 18:30, all’esterno del Villino. A fare gli onori di casa il presidente Tina D’Antonio con il sindaco Pasquale Pisano. Saranno presenti: il presidente UNPLI Regionale Tony Lucido, il Presidente UNPLI Provinciale Giuseppe Silvestri, il Presidente della Provincia Rizieri Buonopane e il Consigliere Regionale Maurizio Petracca.