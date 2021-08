Il sindaco di San Martino Valle Caudina, Pasquale Pisano, ha sospeso le manifestazioni fino a martedì 3 agosto 2021. Per il cartellone estivo, la giunta comunale ha chiesto le autorizzazioni alla Prefettura. Per ora, purtroppo, non è ancora arrivato il via Libera da parte dell’ufficio di governo. Così il sindaco ha sospeso le manifestazioni in programma per le prime serate.