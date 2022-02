“San Martino non merita tutto questo, comunità sgomenta”: sparatoria, parla il sindaco Pisano

“San Martino non merita tutto questo, la comunità è sgomenta”! Il sindaco di San Martino Valle Caudina Pasquale Pisano confida nel lavoro delle forze dell’ordine affinchè venga fatta al più presto piena luce su questo nuovo grave fatto di sangue.

Il primo cittadino si è messo da subito in contatto con il Prefetto di Avellino Paola Spena, che ha appreso la notizia proprio quando era in corso un vertice con le forze di polizia per altri delicati argomenti.

Il Prefetto ha rassicurato il sindaco che sarebbero stati fatti tutti i passi necessari per l’invio sul territorio di ulteriori forze dell’ordine e che nella prossima settimana sarà convocato un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica proprio su quanto accaduto a San Martino Valle Caudina.