Benevento San Marco dei Cavoti: due denunce per violazione normativa ambientale e sanzioni per violazioni norme anti-Covid 21 Aprile 2021

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno denunciato in stato di libertà un 37enne e un 25enne del beneventano per trasporto illecito di rifiuti speciali pericolosi.

Nello svolgimento di servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei reati in genere, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno controllato, lungo la Statale “Fortorina”, nel tratto ricadente nel Comune di San Marco dei Cavoti, un autocarro condotto dal

37enne, con a bordo il 25enne, rinvenendo 15 batterie per autotrazione esauste, occultate all’interno del vano posteriore del veicolo e trasportate in violazione delle normative ambientali.

Nella circostanza i militari hanno anche sanzionato amministrativamente i due uomini per circa mille euro totali, poiché trovati in un comune diverso da quello di residenza, in violazione delle norme “anti-Covid”. Un’ulteriore sanzione amministrativa di oltre ottocento euro è stata comminata a carico del conducente dell’autocarro, risultato privo di copertura assicurativa all’esito dei controlli. I rifiuti speciali pericolosi e l’autoveicolo sono stati sequestrati ed affidati ad un’idonea ditta.