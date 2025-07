A San Mango sul Calore torna la festa dei fichi e del vino

Torna la festa dei fichi e del vino a San Mango sul Calore. Due serate all’insegna del divertimento, della gastronomia e della tradizione, venerdì 18 e sabato 19 luglio, a partire dalle orecchie 19.30, in piazza del Santuario.

Venerdì 18, Tony Tammaro in concerto e a seguire dj set; sabato 19 Andrea Sannino in concerto, sempre con dj set a seguire.