San Leucio del Sannio, maltrattamenti in famiglia: un uomo nei guai. Nei suoi confronti, è scattata la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, emessa dal Gip del Tribunale di Benevento ed eseguita dai carabinieri della locale stazione.

L’uomo, come detto, è gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali nei confronti della moglie convivente, e, successivamente, una volta terminata la convivenza coniugale, di atti persecutori nei confronti della medesima; episodi che accadevano anche alla presenza dei figli minori.

La donna ha denunciato di essere quotidianamente bersaglio di offese e denigrazioni, nonché di percosse e che, negli ultimi tempi, la vita coniugale era diventata notevolmente tormentata a causa dell’esasperante gelosia maturata nei suoi confronti dal marito; tali episodi avevano compromesso la stabilità emotiva dell’intero nucleo familiare costituendo motivo di pericolo per il benessere psico-fisico dei figli; ed anche successivamente, al termine della convivenza, in varie occasioni l’uomo poneva in essere condotte moleste per la loro pretestuosità e non indispensabilità.

Con tale denuncia e con le successive informazioni rese da altre persone, in particolare i altri familiari, la documentazione medica e le foto relative agli screen – shot dei messaggi intercorsi tra le parti si sono ritenuti raggiunti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato.