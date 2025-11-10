Salviamo la Dogana: il comitato incontra la commissaria Perrotta

Questa mattina una riunione interlocutoria con la commissaria Perrotta per la Dogana. Una certezza: i lavori termineranno per la fine dell’anno.

Franco Festa, del Comitato Salviamo la Dogana, commenta: “Qualche ipotesi di utilizzo, ancora non chiaro, come sede ad esempio di una fondazione per il cinema, ma aperta comunque a tutte le associazioni sul territorio. Noi abbiamo insistito che deve essere comunque un luogo aperto, sempre, ai cittadini. Ancora nebbia invece sul recupero delle statue, per le quali non è stato fatto nessun passo avanti. Il 12 novembre si terrà un incontro con la Soprintendenza, per definirne il destino. Non si sa ancora chi provvederà al loro recupero, la commissaria ha parlato di un possibile utilizzo di fondi Prius. Insomma, sulle statue parole simili a quelle pronunziate da Nargi otto mesi fa. Noi abbiamo ribadito che senza le statue la Dogana non è tale. La nostra vigilanza continua, senza sosta”.