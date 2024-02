Salvano bambino di sei mesi: l’omaggio dell’Agente Lisa ai poliziotti della Stradale

“Grazie a Innocenzo e a Luca della Polizia stradale di Avellino un neonato di 6 mesi senza segni di vita è stato trasportato velocemente all’ospedale per essere rianimato”. Cosi’ la pagina social dell’Agente Lisa, la piu’ famosa poliziotta social, ha voluto ricordare come il quotidiano “esserci sempre” della Polizia di Stato viene messo in pratica dal suo personale. Proprio partendo dalla storia a lieto fine dopo minuti di terrore vissuti dalla coppia: “Immagino che istanti di terrore abbiano dovuto passare i genitori quando si sono trovati sul raccordo autostradale Avellino-Salerno con il bimbo in condizioni critiche. La giovane coppia ha lanciato così l’allarme che stava trasportando il proprio figlio in ospedale ad Avellino e i due poliziotti della Stradale, in quel momento in servizio, hanno subito intercettato l’auto scortandola e allertando i medici del Pronto Soccorso. Il bambino è stato così subito rianimato e, dopo qualche giorno, è tornato a casa tra le braccia di mamma e papa’”.