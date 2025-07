“Salva la tua lingua locale”, il concorso dell’UNPLI: tutte le info per partecipare

La Pro Loco Alta Irpinia di Sant’Angelo dei Lombardi è lieta di informare che, a seguito delle informazioni pervenute dalle Presidenze Nazionali e Regionali dell’UNPLI, è stato pubblicato il bando della 13a edizione del premio “Salva la tua lingua locale”, un concorso letterario artistico nazionale promosso dall’UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia) e dall’ALI (Autonomie Locali Italiane), con la collaborazione del centro internazionale “Eugenio Montale” e, per la sezione scuola dell’ ONG (Organizzazione non Governativa) E.I.P. scuola strumento di pace. L’importante iniziativa giunta alla 13a edizione ha come obiettivo la valorizzazione dei dialetti e delle lingue locali, e conferma l’impegno nel promuovere il patrimonio linguistico della nostra Italia, componente importante del complesso patrimoniale locale della nostra nazione.

Il premio concorso, è diviso in otto sezioni:

⸰ Poesia (edita e inedita)

⸰ Prosa (edita e inedita)

⸰ Teatro

⸰ Musica

⸰ Fumetto edito

⸰ Premio Tullio De Mauro, dedicato a studi scientifici, tesi di laurea, saggi, dizionari e ricerche sui dialetti e lingue locali.

Gli interessati possono partecipare ad un massimo di due sezioni, il bando, con tutte le relative informazioni è consultabile dal seguente link: www.salvalatualingualocale.it

Il termine ultimo per la presentazione delle opere è fissato per il 3 Settembre 2025.

Si invitano studiosi, ricercatori, appassionati, cultori ed amanti della lingua locale, in erba, o con consolidata esperienza a partecipare, in primo luogo per far conoscere la lingua locale della nostra terra, per diffondere questo immenso patrimonio immateriale anche attraverso questa iniziativa, per partecipare al concorso Nazionale e complessivamente favorire la conservazione del nostro patrimonio linguistico unico nel suo genere fortemente identitario dei nostri valori sociali e culturali di riferimento.