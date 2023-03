“Salute mentale a teatro”: l’Asl di Avellino presenta il progetto pilota

Verrà presentato lunedì 27 marzo alle ore 11.00 presso il Circolo della Stampa di Avellino il progetto pilota “Salute mentale a teatro”, promosso dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, in collaborazione con l’Associazione teatrale Puckteatré. Il progetto mira a coinvolgere gli utenti presi in carico dal Dipartimento di Salute Mentale in un percorso di psicoterapia di gruppo integrata a tecniche di laboratorio teatrale, al di fuori del setting ambulatoriale, con l’obiettivo di accrescere il benessere psicologico e contrastare l’isolamento sociale che spesso è accompagnato ai disagi emotivi.

Alla Conferenza stampa interverranno il Direttore Generale dell’ASL Avellino, Mario Nicola Vittorio Ferrante, il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Pietro Bianco, il Direttore UOC Neuropsichiatria Infantile, Domenico Dragone.