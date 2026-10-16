Salute e prevenzione, sabato 17 ottobre screening gratuiti a Summonte

Sabato 17 ottobre, l’ASL di Avellino, organizza a Summonte una Giornata di prevenzione con screening oncologici e test gratuiti. L’unità mobile dell’ASL Avellino, sarà in Piazza Alessio De Vito sabato 17 ottobre, dalle ore 9 alle 14.

Gli screening disponibili sono:

Mammella (mammografia): donne tra i 50 e i 69 anni, max 30 prenotazioni. Non aver eseguito una mammografia con l’ASL negli ultimi 2 anni. Cerviceuterina: donne tra i 25 e i 64 anni, max 35 prenotazioni. Pap test per le età 25-29, HPV test per le età 30-64. Intervallo dall’ultimo esame: 3 anni per il Pap test, 5 anni per l’HPV test. Colon retto: kit per i cittadini tra i 50 e i 69 anni residenti in provincia di Avellino. Epatite C: HCV test con pungidito per i nati tra il 1969 e il 1989, max 40 test. Possono partecipare tutti i residenti in provincia di Avellino rientranti nella fascia di età prevista per ciascuno screening.

La prenotazione si effettua al numero 333 5800309.

“Prevenire significa prendersi cura di sé e di chi ci sta accanto”, -dichiara – il sindaco di Summonte, Ivo Capone. “La prevenzione è la forma di cura più efficace, uno screening tempestivo può salvare la vita. Portare l’unità mobile dell’ASL nei piccoli comuni significa avvicinare la sanità ai cittadini e rendere i controlli accessibili a tutti. Invitiamo le persone interessate a prenotarsi e a non rinunciare a prendersi cura della propria salute”.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini che rientrano nelle fasce previste a prenotarsi e a partecipare numerosi.